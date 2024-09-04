В России объявили новую «специальную операцию» 3 4.09.2024, 8:43

3,246

На этот раз — СДО.

Директор российского Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) Альберт Бахтизин считает, что в стране-агрессоре РФ все так плохо с количеством населения, что необходимо проводить «специальную демографическую операцию». Об этом он заявил агентству «Интерфакс» в интервью, которое было опубликовано 31 августа.

«Сокращение населения у нас носит катастрофический характер: мы в год теряем по 500–600 тыс. человек, и это создает угрозу национальной безопасности, учитывая размеры территории, учитывая необходимость значительного количества людей для поддержания нужных для экономики темпов роста», – сказал Бахтизин.

Он признал, что невозможно легко решить задачу увеличения численности населения РФ, и именно поэтому необходима «специальная демографическая операция».

Директор ЦЭМИ ни разу не упомянул войну РФ с Украиной, из-за которой страна-агрессор продолжает терять свое население со средней скоростью 1 тыс. человек в сутки (с учетом погибших и раненых).

Вместо варианта прекратить агрессию против Украины Бахтизин, в частности, озвучил вариант «скорректировать репродуктивные установки» и поднять уровень рождаемости в РФ на 40–50%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com