Ученые раскрыли секрет способностей одного из самых сильных людей в мире 4.09.2024, 8:48

Он поднял груз весом в 500 килограммов.

Международная группа ученых из Великобритании и Катара раскрыла секрет выдающихся физических способностей британского силача Эдварда Холла по прозвищу «Зверь», входящего в число самых сильных людей в мире. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Applied Physiology (JAPPL).

Эдвард Холл был обладателем абсолютного рекорда в экипировочной становой тяге с 2016 по 2020 год. Он поднял груз весом в 500 килограммов.

Команда пригласила культуриста в лабораторию и провела ряд тестов с его участием.

Исследователи измерили все мышцы Холла, используя различные методы, включая сантиметровую ленту и МРТ-сканирование.

Они обнаружили, что группа ножных мышц у культуриста была примерно втрое более развита по сравнению со среднестатистическим мужчиной.

В эту группу входят полусухожильная, портняжная и тонкая мышцы. Их основная функция связана со стабилизацией таза в месте соединения с тазобедренной костью.

Ученые предположили, что эти мышцы играют гораздо большую роль при подъеме тяжелых грузов, чем считалось ранее.

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