Польша подняла в небо авиацию 4.09.2024, 8:50

Из-за обстрела Львовской области Украины.

В Польше поднимали истребители у границы с Украиной из-за российской атаки на западные области ночью и утром в среду, 4 сентября. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

«Это очередная очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши в связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины», — сказано в сообщении.

В ВС Польши добавили, что военные привлекли все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

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