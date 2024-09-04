Польша подняла в небо авиацию
- 4.09.2024, 8:50
Из-за обстрела Львовской области Украины.
В Польше поднимали истребители у границы с Украиной из-за российской атаки на западные области ночью и утром в среду, 4 сентября. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
«Это очередная очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши в связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины», — сказано в сообщении.
В ВС Польши добавили, что военные привлекли все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.