Глава МИД Украины подал в отставку

Глава МИД Украины подал в отставку4
- 4.09.2024, 8:56
- 2,920
Теперь ее должна принять Рада.
В среду, 4 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в Верховную Раду заявление об отставке.
Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
«В Верховную Раду Украины поступило заявление от Министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — написал он.
Ранее про отставку Кулебы написала «Украинская правда». Издание пишет, что с кандидатурой на его место еще определяются, наиболее вероятная замена – первый замглавы МИД Андрей Сибига.