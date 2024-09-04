Россияне хоронят «Силу Сибири-2»
- 4.09.2024, 9:07
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Песков критично высказался о новом газопроводе в Китай.
Никто не пытается форсировать переговоры о заключении контрактов на поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири-2», заявили в Кремле.
«Это коммерческие переговоры, их никто не пытается привязать к какой-то дате, к какому-то визиту. Там всегда есть свои нюансы. Они проговариваются странами. Как только переговоры будут завершены, будут достигнуты результаты», — заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает «Интерфакс».
Так он ответил на вопрос, когда можно ожидать заключения контрактов на поставки газа по «Силе Сибири-2».