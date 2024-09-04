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20 детей госпитализировано под Могилевом

  • 4.09.2024, 9:15
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20 детей госпитализировано под Могилевом
иллюстративное фото

Они играли со щенками бешеной собаки.

Жители дачного поселка Химик, который находится под Могилевом. обратились в облисполком с просьбой «отреагировать на серьезную ситуацию, сложившуюся в из-за халатного отношения местных властей к проблеме бездомных животных», пишет Telegram-канал «Белые халаты».

«В начале лета в нашем поселке появилась бездомная собака, которая, к сожалению, не была отловлена и изолирована соответствующими службами. Впоследствии у нее родились щенки, с которыми играли наши дети.

Недавно эта собака укусила одну из местных жительниц, и по результатам анализов выяснилось, что животное было заражено бешенством», — говорится в обращении.

В итоге были госпитализированы до 20 детей, контактировавших с собакой и ее щенками.

«Мы неоднократно сигнализировали о проблеме в местных локальных чатах чатах и обращались к властям с просьбой принять меры, однако никакой реакции не последовало», — пишут жители Химика.

Они отмечают, что это уже не первый случай, когда бездомные собаки становятся причиной опасных инцидентов: в конце весны другая бездомная собака укусила девочку, к счастью, тогда обошлось без заражения.

Жители Химика требуют от властей области следующее:

Провести всестороннее расследование сложившейся ситуации и выявить виновных чиновников, чьи действия или бездействие привели к ЧП.

Принять меры по предотвращению подобных случаев в будущем, в том числе путем усиления контроля над ситуацией с бездомными животными.

Поскольку животные никак не виноваты в случившемся, поступить с ними гуманно и рассказать о принятых мерах.

Как сообщают «Белые Халаты», госпитализированных детей выписали в понедельник, 2 сентября. Но им всем необходимо пройти курс вакцинации против бешенства. Помимо этого, сам председатель дачного поселка сообщил, что был поцарапан при контакте с животными, а значит, курс вакцинации придется пройти и ему.

«Многих беспокоила дальнейшая судьба не только детей, но и животных. На сегодня известно: всех семерых щенков уже отловили и изолировали, за ними будут наблюдать 10−14 дней. Пока они в нормальном состоянии. Еще раз подтвердилось, что взрослая собака больна бешенством», — пишут медики.

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