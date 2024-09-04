Белорусских военных отправляют в Кыргызстан
- 4.09.2024, 9:21
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В состав контингента входят военнослужащие, работники МВД, МЧС.
Белорусский контингент отправился в Кыргызстан, где пройдет ряд ежегодных учений под эгидой ОДКБ, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Представители нашей страны примут участие в:
командно-штабном учении с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ «Взаимодействие-2024»,
специальном учении с силами и средствами разведки «Поиск-2024»,
учении с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ «Эшелон — 2024».
Они пройдут на полигоне учебного центра «Эдельвейс».
В состав контингента входят военнослужащие, работники МВД, МЧС. Руководит белорусской группировкой первый замначальника Генштаба генерал-майор Андрей Матиевич.