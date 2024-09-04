закрыть
4 сентября 2024, среда, 9:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ISW: Украина предпринимает неординарные решения

  • 4.09.2024, 9:25
  • 1,334
ISW: Украина предпринимает неординарные решения

Американские аналитики рассказали, как Киев удивил весь мир.

Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) считают что прорыв границы с РФ со стороны ВСУ еще не оказал влияние на ситуацию, а также не изменил стратегический уровень мышления Путина.

Российский диктатор все еще отказывается садиться за стол переговоров. Более того, он уверен, что сможет «переждать» Запад, а Украину захватить шаг за шагом, год за годом.

Аналитики изначально подчеркнули, что на сегодняшней стадии еще очень рано говорить о плюсах и минусах прорыва ВСУ границы с РФ. В 2022 году Киев наглядно показал всему миру, что может проводить блестящие операции против РФ, когда контратаковали противника на Харьковщине и освободили Херсон.

Украина продемонстрировала свою способность проводить оперативно значимые контрнаступательные операции и освобождать большие участки территории при надлежащей помощи и оснащении со стороны Запада.

При этом также весь мир видел, к каким катастрофам приводят эти самые задержки в военной помощи, когда в феврале 2024 года ВСУ отступили из-под Авдеевки.

В ISW заявляют, что только постоянная и своевременная военная помощь со стороны Запада позволит ВСУ не только обороняться, но и проводить контрнаступление. Кремль и дальше продолжит свою геноцидную политику в отношении Украины, пока не столкнется с большими неудачами на поле боя.

Кремль тратил годы на отрицание существования украинской нации. Эти усилия имеют последствия. Поэтому российские чиновники говорят только о капитуляции Киева, а не о мирных переговорах.

Однако перемирие при сегодняшних границах и при нынешних обстоятельствах на руку только Кремлю. Украинское вторжение в Курскую область, однако, подчеркнуло, что война в Украине не находится в тупике на неопределенный срок, и показало, что Украина, Россия и Запад сохраняют способность принимать решения, которые существенно влияют на текущие реалии поля боя и будущее конечное состояние войны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников
Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский