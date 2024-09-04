ISW: Украина предпринимает неординарные решения 4.09.2024, 9:25

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Американские аналитики рассказали, как Киев удивил весь мир.

Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) считают что прорыв границы с РФ со стороны ВСУ еще не оказал влияние на ситуацию, а также не изменил стратегический уровень мышления Путина.

Российский диктатор все еще отказывается садиться за стол переговоров. Более того, он уверен, что сможет «переждать» Запад, а Украину захватить шаг за шагом, год за годом.

Аналитики изначально подчеркнули, что на сегодняшней стадии еще очень рано говорить о плюсах и минусах прорыва ВСУ границы с РФ. В 2022 году Киев наглядно показал всему миру, что может проводить блестящие операции против РФ, когда контратаковали противника на Харьковщине и освободили Херсон.

Украина продемонстрировала свою способность проводить оперативно значимые контрнаступательные операции и освобождать большие участки территории при надлежащей помощи и оснащении со стороны Запада.

При этом также весь мир видел, к каким катастрофам приводят эти самые задержки в военной помощи, когда в феврале 2024 года ВСУ отступили из-под Авдеевки.

В ISW заявляют, что только постоянная и своевременная военная помощь со стороны Запада позволит ВСУ не только обороняться, но и проводить контрнаступление. Кремль и дальше продолжит свою геноцидную политику в отношении Украины, пока не столкнется с большими неудачами на поле боя.

Кремль тратил годы на отрицание существования украинской нации. Эти усилия имеют последствия. Поэтому российские чиновники говорят только о капитуляции Киева, а не о мирных переговорах.

Однако перемирие при сегодняшних границах и при нынешних обстоятельствах на руку только Кремлю. Украинское вторжение в Курскую область, однако, подчеркнуло, что война в Украине не находится в тупике на неопределенный срок, и показало, что Украина, Россия и Запад сохраняют способность принимать решения, которые существенно влияют на текущие реалии поля боя и будущее конечное состояние войны.

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