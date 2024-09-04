Ученые нашли, где в нашем теле живет любовь 4.09.2024, 9:34

С помощью сканирования мозга.

Исследователи изучили, как романтические чувства, любовь к детям, природе и животным, влияют на мозг человека, пишет New Voice.

Ученые с помощью сканирования мозга визуализировали, как тело человека реагирует на различные проявления любви. В исследовании, опубликованном в Cerebral Cortex, они описали, что любовь, которую родители испытывают к своему ребёнку, вызывает самую интенсивную мозговую деятельность. После этого следуют романтические чувства — они активируют многие из тех же участков мозга, что и родительская любовь. Однако, в отличие от романтической, родительская любовь также активирует полосатое тело, участок мозга, участвующий в планировании и принятии решений, и таламус, который участвует в сознании.

Исследователи также рассматривали любовь к другу, природе, домашнему животному и незнакомцу. Все эти формы любви активируют центры вознаграждения мозга, включая верхнюю лобную извилину, которая связывает наше самосознание с нашей сенсорной системой, и поясную извилину, которая связывает наши действия с эмоциональной реакцией, что приводит к обучению.

Различные виды любви активируют разные участки мозга / Фото: Pärttyli Rinne, Juha M Lahnakoski и другие / Cerebral Cortex

Но модели выражения были разными для разных типов любви. Например, любовь к незнакомцам активировала те же основные процессы в мозге, что и близкие отношения, но гораздо менее интенсивно. По сравнению с другими видами любви, любовь к природе активизировала самые разные области мозга, но интересно, что она все еще освещала поясную извилину, как это делают типы социальной любви. Любовь к животным у владельцев животных оказалась похожей на любовь к человеку.

«Таким образом, различные типы межличностной принадлежности образуют континуум от более тесных аффилированных связей до более отдаленных отношений в соответствии со степенью подкорковой и мозжечковой активации», — пишет команда в своей статье.

Чтобы зафиксировать эти реакции, ученые рассказывали участникам эксперимента разные истории и просили представлять то, что им говорят. Это были как нейтральные истории (представьте, что вы чистите зубы), так и очень эмоциональные (представьте, что вы впервые видите своего новорожденного ребенка). В это время мозг участников сканировали на фМРТ. Всего было просканировано 55 человек из Финляндии в возрасте от 28 до 53 лет. Все участники были здоровы, находились в отношениях, имели по крайней мере одного ребенка и примерно половина из них имеет любимцев.

Исследователи надеются, что понимание мозговых механизмов, стоящих за нашими переживаниями различных типов любви, поможет разработать лучшие методы лечения расстройств привязанности и других психических заболеваний.

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