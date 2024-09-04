«СВО»/«СДО» 6 Андрей Калитин

4.09.2024, 9:39

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Как в России затеяли новую «специальную операцию».

По данным Росстата, численность населения России на 1 января 2024 года составила 146 миллионов 203 тысячи 613 человек.

Из них (по официальным данным) в Москве живет 13 149 803человека, в Подмосковье - 8 651 260, в Санкт-Петербурге – 5 597 763, в Ленинградской области 2 035 762 человека.

В сумме – около 30 миллионов человек. Реальная цифра выше, конечно, потому что нелегалов в этих регионах еще порядка 3 миллионов.

Таким образом, в двух крупнейших городах страны и их пригородах живет сегодня 25% процентов населения всей страны.

Где-то за Уралом, в Сибири, на Дальнем Востоке – тундра и тайга, снежные пустыни, бескрайние просторы. Людей там все меньше и ехать из Москвы туда никто не собирается.

Скорее – собираются оттуда.

Но не потому, что именно в Москву всем хочется.

В регионах нет сопоставимого со столицей уровня инфраструктуры, образования и медицины, как в крупных федеральных центрах. Деньги тоже – в столице.

Идея сделать жизнь в регионах более привлекательной не нова. И верна по сути.

Но предложение насильно расселить оставшееся в стране население равномерно по ее территории, словно размазать масло по хлебу, - путь в тупик.

Когда директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин предлагает провести в стране «специальную демографическую операцию», чтобы не допустить тотального вымирания населения страны в будущем, он не уточняет, как будет проходить «деурбанизация».

Люди должны хотеть жить в Абакане и в Угличе, на Алтае и в Вологодской области.

Их нельзя отправить туда силой, потому что кому-то в РАН кажется, что «деурбанизация положительно скажется на рождаемости».

А кто вообще сказал академику Бахтизину, что низкий уровень инфраструктуры, отсутствие сервиса, дорог, газа и транспорта повышает рождаемость?

Да и название у проекта РАН странное - «Специальная демографическая операция» - СДО.

Тревожно звучит.

Нечто подобное у нас уже было, когда при Сталине целые народы переселяли на новые территории с целью их успешного освоения.

Это называется депортация.

Одна из форм этнических и социальных репрессий. Хотите повторить?

Для того, чтобы в регионы поехали люди, не нужна СДО.

Нужно создать там такие условия жизни, такую привлекательную среду, такие условия роста, чтобы из шумных городов все туда сами захотели поехать.

Народ нужно не переселять, а беречь и создавать ему привлекательные условия жизни.

Жизни, а не смерти.

«Мы в год теряем по 500-600 тысяч человек», - переживает Бахтизин.

В своей речи про СДО академик РАН не уточняет причины и ни разу не упоминает войну как одну из них. Как главную.

Вместо того, чтобы предложить остановить войну, он предлагает к СВО добавить СДО.

Войну остановите!

Люди и рожать будут, и надеяться, и работать, и жить.

ПС: По итогам 2023 года коэффициент рождаемости в России рухнул до 1,4 (минимум за 17 лет).

Согласно прогнозу ООН, к концу века население России упадет до 120,5 млн человек.

По прогнозам ВОЗ – до 106 млн человек.

Андрей Калитин, Telegram

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