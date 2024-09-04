В Гродно женщина вызвала милицию на родных из-за видео в TikTok

В Гродно женщина вызвала милицию на родных из-за видео в TikTok3
- 4.09.2024, 9:41
- 6,700
Силовикам она позвонила почти в полночь.
Жительница Гродно пожаловалась на своих родственников, которые выложили в соцсети видео с ее маленьким сыном и отказались удалять. В деле разбирается милиция, которую вызвала женщина.
Женщина сообщила, что ее родственники выложили видео с участием ее 8-месячного сына в TikTok без согласия. Удалять контент, по ее словам, они также отказываются.
Видимо, с ее точки зрения, дело оказалось настолько срочным, что не могло терпеть до утра — она позвонила силовикам почти в полночь.