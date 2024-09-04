В Гродно женщина вызвала милицию на родных из-за видео в TikTok 3 4.09.2024, 9:41

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Силовикам она позвонила почти в полночь.

Жительница Гродно пожаловалась на своих родственников, которые выложили в соцсети видео с ее маленьким сыном и отказались удалять. В деле разбирается милиция, которую вызвала женщина.

Женщина сообщила, что ее родственники выложили видео с участием ее 8-месячного сына в TikTok без согласия. Удалять контент, по ее словам, они также отказываются.

Видимо, с ее точки зрения, дело оказалось настолько срочным, что не могло терпеть до утра — она позвонила силовикам почти в полночь.

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