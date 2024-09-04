Россияне ударили «Кинжалами» по Львову: погибли семь человек 4 4.09.2024, 9:48

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Среди них трое детей.

В украинском Львове количество погибших в результате удара РФ ракетами «Кинжал» по городу в среду, 4 сентября, возросло до семи.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил, что среди семерых погибших есть трое детей. Он назвал российский удар «страшной трагедией».

По словам Козицкого, было зафиксировано два «тяжелых попадания» по территории города.

Ранее сообщалось, что среди погибших — девочки 9 и 14 лет.

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