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Гомельчане переполошились

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  • 4.09.2024, 9:58
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Гомельчане переполошились

В небе над областью неспокойно.

Вот несколько сообщений на тему использования воздушного пространства Гомельской области за последние сутки. Их собрал «Флагшток».

Паблик «Жлобін Life» сообщает, что над Жлобином 2 и 3 августа летал истребитель.

Местные жители рассказали, что над Мозырем утром 4 августа летал истребитель.

Украинский мониторинговый канал Николаевский Ванёк в 1:28 сообщил о влетающим в Беларусь российском Шахеде:

«1 мопед уже по стандартному курсу с Черниговской области перелетает в Беларусь, курс на Хойники… Лукашенко, спишь?»

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