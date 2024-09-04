Гомельчане переполошились

Гомельчане переполошились1
- 4.09.2024, 9:58
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В небе над областью неспокойно.
Вот несколько сообщений на тему использования воздушного пространства Гомельской области за последние сутки. Их собрал «Флагшток».
Паблик «Жлобін Life» сообщает, что над Жлобином 2 и 3 августа летал истребитель.
Местные жители рассказали, что над Мозырем утром 4 августа летал истребитель.
Украинский мониторинговый канал Николаевский Ванёк в 1:28 сообщил о влетающим в Беларусь российском Шахеде:
«1 мопед уже по стандартному курсу с Черниговской области перелетает в Беларусь, курс на Хойники… Лукашенко, спишь?»