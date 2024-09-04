закрыть
4 сентября 2024, среда, 11:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия прекратила финансировать сепаратистов из Абхазии

5
  • 4.09.2024, 10:05
  • 6,136
Россия прекратила финансировать сепаратистов из Абхазии
Сергей Шамба

Прекращены выплаты бюджетникам.

Россия с 1 сентября прекратила социальные выплаты врачам, учителям и сотрудникам силовых структур сепаратистов в так называемой Абхазии, сообщил глава МИДа самопровозглашенной республики Сергей Шамба, пишет сайт «Радио Свобода».

По его словам, вопрос обсуждался на встрече заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака с «президентом» Абхазии Асланом Бжанией в Москве в августе.

«Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств может повлечь за собой определенные санкции, они уже начали осуществляться с 1 сентября», — сказал он.

О прекращении финансирования Шамба заявил, комментируя появившиеся в соцсетях сканы протокола совещания Козака и Бжании.

В одном из пунктов говорилось, что Россия приостановит финансовую помощь Абхазии, пока «республик»а не выполнит три требования Москвы: ратифицировать соглашение о взаимном признании судебных и арбитражных решений; обеспечить вступление в силу соглашения о реализации российскими юрлицами инвестиционных проектов на территории Абхазии; снять ограничения на рынке коммерческой недвижимости для российских инвесторов.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников
Путин заговорил о мире
Путин заговорил о мире Альфред Кох
Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип