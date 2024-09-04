Россия прекратила финансировать сепаратистов из Абхазии 5 4.09.2024, 10:05

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Сергей Шамба

Прекращены выплаты бюджетникам.

Россия с 1 сентября прекратила социальные выплаты врачам, учителям и сотрудникам силовых структур сепаратистов в так называемой Абхазии, сообщил глава МИДа самопровозглашенной республики Сергей Шамба, пишет сайт «Радио Свобода».

По его словам, вопрос обсуждался на встрече заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака с «президентом» Абхазии Асланом Бжанией в Москве в августе.

«Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств может повлечь за собой определенные санкции, они уже начали осуществляться с 1 сентября», — сказал он.

О прекращении финансирования Шамба заявил, комментируя появившиеся в соцсетях сканы протокола совещания Козака и Бжании.

В одном из пунктов говорилось, что Россия приостановит финансовую помощь Абхазии, пока «республик»а не выполнит три требования Москвы: ратифицировать соглашение о взаимном признании судебных и арбитражных решений; обеспечить вступление в силу соглашения о реализации российскими юрлицами инвестиционных проектов на территории Абхазии; снять ограничения на рынке коммерческой недвижимости для российских инвесторов.

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