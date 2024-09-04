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Популярному белорусскому банку пришлось оправдываться перед клиентами

  • 4.09.2024, 10:10
  • 2,136
Популярному белорусскому банку пришлось оправдываться перед клиентами

Из-за разосланных писем.

Клиенты «Паритетбанка» получили сообщения, в которых было требование внести оплату за обслуживание карт. Позже это финучреждение пояснило, что эти уведомления пришли по ошибке.

«3 сентября вы могли получить от имени „Паритетбанка“ сообщение о необходимости внести плату за обслуживание карт банка. Данные сообщения были отправлены ошибочно из-за перехода на новое программное обеспечение», — отмечает финучреждение.

Также банк уточнил, что также некоторым клиентам в мобильном приложении iParitet выставили некорректные суммы комиссий. В финучреждении обещают отредактировать выставленные суммы.

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