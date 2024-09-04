Все ждут смерти Путина1
- Александр Невзоров
- 4.09.2024, 10:23
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И «благонамеренные», и агитаторы, и трусливцы, и ждуны.
Очень полезное видео. Орочий военкор искренне и злобно проклинает население Курской области.
Это получше любой социологии дает представление о реальных настроениях народца, об истинном отношении к путинской войне.
Да, русские одержимы людоедством, злорадством и «величием». Они готовы часами злобствовать в студиях и очередях, ныть про «победу» и «проклятое НАТО»… но лишь до той минуты, пока война не коснется своим мизинчиком их самих.
Самое легкое ее касание обнажает реальность и подлинное отношение к СВОшным оркам.
Население демонстрирует брезгливость, раздражение и жадность.
Да, оно «патриотично», но лишь до первых неудобств.
Того «девятого вала» ярости, который нужен Путину, сплочения, самоотверженности — нет и в помине. Нет и намека на «всенародность и патриотический порыв».
В ответ на призыв телевизора — «вставай, страна огромная!»,
«страна огромная» не только не «встает», но она лягается и громко портит воздух, прямо в нос своим «поднимателям».
И «благонамеренные», и агитаторы, и трусливцы, и ждуны — все ждут смерти Путина и завершения той бессмысленной жути, которую он учинил.
Александр Невзоров, Telegram