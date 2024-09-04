Все ждут смерти Путина 1 Александр Невзоров

4.09.2024, 10:23

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Александр Невзоров

И «благонамеренные», и агитаторы, и трусливцы, и ждуны.

Очень полезное видео. Орочий военкор искренне и злобно проклинает население Курской области.

Это получше любой социологии дает представление о реальных настроениях народца, об истинном отношении к путинской войне.

Да, русские одержимы людоедством, злорадством и «величием». Они готовы часами злобствовать в студиях и очередях, ныть про «победу» и «проклятое НАТО»… но лишь до той минуты, пока война не коснется своим мизинчиком их самих.

Самое легкое ее касание обнажает реальность и подлинное отношение к СВОшным оркам.

Население демонстрирует брезгливость, раздражение и жадность.

Да, оно «патриотично», но лишь до первых неудобств.

Того «девятого вала» ярости, который нужен Путину, сплочения, самоотверженности — нет и в помине. Нет и намека на «всенародность и патриотический порыв».

В ответ на призыв телевизора — «вставай, страна огромная!»,

«страна огромная» не только не «встает», но она лягается и громко портит воздух, прямо в нос своим «поднимателям».

И «благонамеренные», и агитаторы, и трусливцы, и ждуны — все ждут смерти Путина и завершения той бессмысленной жути, которую он учинил.

Александр Невзоров, Telegram

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