закрыть
4 сентября 2024, среда, 11:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Все ждут смерти Путина

1
  • Александр Невзоров
  • 4.09.2024, 10:23
  • 3,058
Все ждут смерти Путина
Александр Невзоров

И «благонамеренные», и агитаторы, и трусливцы, и ждуны.

Очень полезное видео. Орочий военкор искренне и злобно проклинает население Курской области.

Это получше любой социологии дает представление о реальных настроениях народца, об истинном отношении к путинской войне.

Да, русские одержимы людоедством, злорадством и «величием». Они готовы часами злобствовать в студиях и очередях, ныть про «победу» и «проклятое НАТО»… но лишь до той минуты, пока война не коснется своим мизинчиком их самих.

Самое легкое ее касание обнажает реальность и подлинное отношение к СВОшным оркам.

Население демонстрирует брезгливость, раздражение и жадность.

Да, оно «патриотично», но лишь до первых неудобств.

Того «девятого вала» ярости, который нужен Путину, сплочения, самоотверженности — нет и в помине. Нет и намека на «всенародность и патриотический порыв».

В ответ на призыв телевизора — «вставай, страна огромная!»,

«страна огромная» не только не «встает», но она лягается и громко портит воздух, прямо в нос своим «поднимателям».

И «благонамеренные», и агитаторы, и трусливцы, и ждуны — все ждут смерти Путина и завершения той бессмысленной жути, которую он учинил.

Александр Невзоров, Telegram

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников
Путин заговорил о мире
Путин заговорил о мире Альфред Кох
Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип