Байден об ударе РФ по Полтаве: Победит народ Украины

Байден об ударе РФ по Полтаве: Победит народ Украины2
- 4.09.2024, 10:30
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Не Россия.
Президент США Джо Байден отреагировал на российский удар по Полтаве во вторник, 3 сентября, заявив, что «самым решительным образом» осуждает его.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.
«Я самым решительным образом осуждаю эту ужасную атаку. Это нападение является трагическим напоминанием о постоянных и возмутительных попытках Путина сломать волю свободного народа», — говорится в сообщении.
Лидер США добавил, что уже два с половиной года народ Украины «стоит непоколебимо» в противостоянии российской агрессии и пообещал продолжать предоставлять системы противовоздушной обороны и другие возможности, необходимые стране для защиты.
«Не делайте ошибок: Россия не победит в этой войне. Победит народ Украины. И в этот трагический день, и каждый день, Соединенные Штаты стоят с ним», — заявил Байден.