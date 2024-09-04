В лесу под Минском продают мини-дом, сделанный из морского контейнера 2 4.09.2024, 10:29

2,256

Первое впечатление обманчивое.

На Realt в продаже появился интересный объект — мини-дом в лесу под Минском, сделанный из морского контейнера. Возможно, вам сразу покажется, что это дачная бытовка, но первое впечатление обманчивое — несмотря на довольно скромные размеры, в доме созданы все условия для комфортной жизни в любую пору года.

После съезда с Витебской трассы на бетонную двухполоску до СТ «Борщевник» с двух сторон обступает реликтовый лес. В мыслях делаю заметку: сюда нужно еще раз наведаться, за грибами. Местность интересная и в плане рельефа — то в горку едем, то с горы, не зря в этих краях два горнолыжных комплекса построили.

Дачный поселок спрятан в лесу, с дороги его не увидишь. Судя по домам, то застраивался он в несколько этапов — первая часть классическая дачная, потом идут улицы с более современной застройкой.

Интересующий нас объект находится в самой молодой части СТ — с большими участками, новыми домами. Этот сектор со всех сторон окружен лесом. Монументальных заборов нет, дороги подсыпаны, улица ночью освещается. Плотность застройки небольшая — видно, что некоторые дачники скупали сразу несколько смежных участков. Если заглянуть в базу Realt, то в продаже имеются два варианта: 40 соток в лесу за 70 000 тысяч долларов, и 10 соток за 5 тысяч долларов.

Как выглядит дом, который нас заинтересовал? Как морской 40-футовый контейнер синего цвета, но только с окнами и крытой террасой. Здесь нас встречают его владельцы, Александр и Анастасия.

— Были разные мысли по этому поводу, рассматривались разные варианты, в том числе каркасники, — говорит Александр. — Но наши поиски привели нас к домам из морских контейнеров. Мы серьезно проштудировали эту тему, изучили американский опыт строительства, российский. Посмотрели, какие могут быть планировки, варианты отделки и загорелись этой темой. Нам казалось, что это так просто и легко, что мы в короткие сроки все сделаем и будем жить. В общем, мы загорелись этой идеей и решили, что мы ее должны воплотить.

Направление по строительству из морских контейнеров выглядит довольно перспективным бизнесом, однако в нашей стране Александр не нашел тех, кто бы этим занимался.

— В России есть компании, которые специализируются на таких домах из контейнеров — их привозят уже в готовом виде, с мебелью, на участок, — рассказывает Александр. — Однако у нас таких фирм мы не встретили, пришлось все делать самим. Благо, информации очень много. Мы, например, все делали так, как расписано на специальных каналах в YouTube.

Еще одна проблема кажется не очевидной, но она реальна — не так-то и просто купить морской контейнер именно 40-футовый в хорошем состоянии. Многие варианты с подвохом — то очень ржавый, то нужно ждать долго.

Еще и разбежка цен на них очень высокая — от 1,5 тысячи долларов до 10 тысяч. Свой контейнер супруги в итоге купили за 5 тысяч долларов. Он почти в идеальном состоянии — не бит, не крашен, без следов коррозии.

В чем плюсы строений из контейнера? По сути, это та же каркасная технология, только строения получают сверхпрочный железный каркас морского контейнера, сваренного из стальных балок и обшитого стальным гофрированным профилем толщиной 3 мм. Конструкции обработаны так, что не ржавеют даже от контакта с соленой водой.

Для строительства используются определенный тип контейнеров — 40-футовые, с увеличенной высотой, поэтому после чистовой отделки высота потолков получается не менее 2,5 метров.

На участок контейнер привез контейнеровоз, на подготовленные заранее фундаментные блоки его поставили с помощью крана.

Однако покупка и доставка были не самой сложной частью затеи. Далее, там, где предполагались окна и двери, в металлических стенах прорезали проемы. Изнутри стены, потолок и пол утеплили напыляемым утеплителем, пенополиуретаном. В итоге получили непрерывный утепленный контур без мостиков холода, как в термосе. Александр говорит, что толщина утеплителя подбиралась так, чтобы домик можно было использовать и зимой.

По деревянным направляющим, которые не соприкосаются с металлическим корпусом, делалась уже чистовая отделка стен: в ванной плитка, в остальных помещениях крашенная фанера.

Стоит отметить, что на отделочные работы супруги наняли всего одного рабочего, но с золотыми руками.

— Мы лазили по форумам, изучали как это все нужно делать и дальше давали инструкцию нашему работнику, — рассказывает Александр. — Готового проекта планировки, который можно было бы где-то взять и адаптировать, мы не нашли. Весь проект, планировка — это все мы сами придумали и рисовали. Все рисовали сами, боролись за каждый сантиметр. В итоге мы имеем 27 квадратов полезной площади. Мы выжали из этого пространства максимум.

Супруги говорят, что в зависимости от страны, у всех подобных строений имеются свои особенности. Например, у американцев это больше летний вариант, без систем хранения, без прихожей-тамбура, в котором можно было бы оставить обувь и верхнюю одежду. Российские адаптированы под наши погодные условия, но, как правило, тоже делаются без тамбура.

В белорусском варианте прихожая имеется и она отделяет санузел и кухню. В нее попадаем с террасы, пристроенной вдоль длинной стороны контейнера с окнами. Налево от входа — санузел, направо — кухня-гостиная и спальня. То есть набор помещений как в двушке, но надо понимать, что все комнаты одинаковой ширины и выстроены в одну линию. Впрочем, это никак не сказалось на функциональности — все удобно и практично.

Мебель сделана под заказ по чертежам владельцев. Вот, например, компактная кухня (всего 1,6 метра), а приготовить еду не составит проблем. Гостиную от кухни отделяет стол-стойка. Для ненавязчивого зонирования установлены вертикальные деревянные бруски. Напротив дивана — телевизор и окна в пол: хочешь фильмы смотри, хочешь — Аnimаl Planet в прямом эфире за окнами в пол. Ребята еще и видеонаблюдение на улице установили — смотрят, как к ним гости захаживают зайцы и ежики.

— Мы старались рационально подходить к использованию каждого сантиметра площади и серьезно поработали над местами для хранения, ведь места под шкафы и комоды в доме нет, — говорит Анастасия. — Поэтому все полки мы разместили в перегородке спальни, за изголовьем кровати, в антресолях.

Полы из ламината с электроподогревом — хозяева говорят, что это очень классное решение, повышающее комфорт. Дополнительно домик обогревают два электроконвектора. Они подключены через «умные» розетки, поэтому даже зимой дом отапливается, поддерживается температура 10−12 градусов.

Из центральных коммуникаций в «Борщевнике» только электричество. Александр, говорит, что к ним провели мощную новую линию, что позволило завести в дом трехфазное электричество на 380 В. Водопровод ребята сделали сами — пробили глубокую скважину. Воду из нее сдавали на анализ — все показатели в норме. Супруги заморочились и дополнительно проверили контейнер и участок на радиацию — чисто.

Канализация местная, состоит из двух переливных бетонных колодцев. Коммуникации на участке расположены таким образом, чтобы к ним можно было без проблем подсоединить большой основной дом — площадка под него, кстати, уже подготовлена.

Почему же участок с домом-контейнером и всеми необходимыми коммуникациями владельцы продают.

— Сейчас обстоятельства изменились, родился ребенок и жизнь стала больше завязана на город. Домик большую часть времени пустует — мы приезжаем сюда разве что на выходные. Вот и решили продать.

А вот и сумма, за которую можно купить домик в «Борщевнике» — 48 500 долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com