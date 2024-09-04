В молодечненской гимназии ввели единую форму для педагогов 1 4.09.2024, 10:32

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Учителей одели в темно-голубой цвет.

В гимназии № 6 города Молодечно им. С.Т. Демешко введена единая форма для учителей, пишет «Маладзечанская газета». Такое решение приняли еще в апреле на одном из педсоветов — а теперь показали результат.

Жесткого требования нет, учителя выбирали понравившийся им вид одежды и заказывали пошив. Форма представляет собой комплект из пиджака и юбки или брюк темно-голубого цвета.

— Главным условием являлся только ее единый цвет, — отметила заместительница директора по воспитательной работе Ольга Погирейчик.

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