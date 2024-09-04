В молодечненской гимназии ввели единую форму для педагогов

В молодечненской гимназии ввели единую форму для педагогов1
- 4.09.2024, 10:32
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Учителей одели в темно-голубой цвет.
В гимназии № 6 города Молодечно им. С.Т. Демешко введена единая форма для учителей, пишет «Маладзечанская газета». Такое решение приняли еще в апреле на одном из педсоветов — а теперь показали результат.
Жесткого требования нет, учителя выбирали понравившийся им вид одежды и заказывали пошив. Форма представляет собой комплект из пиджака и юбки или брюк темно-голубого цвета.
— Главным условием являлся только ее единый цвет, — отметила заместительница директора по воспитательной работе Ольга Погирейчик.
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