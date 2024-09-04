Яркий кроссовер на базе недорогой модели VW показали на новых фото 4.09.2024, 10:38

Terramar получил множество двигателей на выбор.

Кроссовер Cupra Terramar 2025 модельного года с ярким дизайном наконец-то перестал быть секретом. Автомобиль на базе недорогого кроссовера VW Tiguan 3 поколения представили официально и показали на новых фото в сети.

Модель полностью рассекретили после длительного ожидания и множества шпионских фото. О новом Cupra Terramar сообщает obozrevatel.com со ссылкой на Motor1. Новая модель построена на базе Volkswagen Tiguan 3 поколения. Кроссовер Cupra Terramar 2025 модельного года по размеру соответствует своему техническому родственнику с длиной кузова около 4,5 м.

Но внешность получилась гораздо агрессивнее. В целом дизайн выполнили в стиле других моделей Cupra с эффектной светотехникой и резкими линиями. Хотя заметно, что это Tiguan в «спортивном костюме».

Среди силовых установок ожидаются 1,5-литровые (150 л.с.) и 2-литровые (204 и 265 л.с.) рядные четырехцилиндровые двигатели, что и у Tiguan. А также несколько гибридных модификаций мощностью 204 и 272 сил.

Бренд Cupra до 2018 года представлял собой линейку спортивных моделей испанской компании SEAT, а теперь выделен в отдельный бренд.

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