Так что же может сделать Путин? Борис Пастухов

4.09.2024, 10:43

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Фото: Getty Images

Разбираем на примере Мадуро.

Меня часто спрашивают: какой еще шаг может предпринять Москва в случае перехода красных линий? Проблема в том, что, как человек с академической специальностью по Латиноамериканской политике, я могу много таких шагов представить.

Например, власти Венесуэлы на фоне волны протестов и новых санкций из-за фальсификаций на перевыборах Мадуро искали способ отвлечь внимание населения от выданного сегодня ордера на арест лидера оппозиции. И придумали: объявили, что сейчас всем надо успокоиться и готовиться к празднованию Рождества. И перенесли Рождество в этом году на октябрь. (К слову, не первый раз в Венесуэле двигают Рождество куда-нибудь, чтобы отвлечь внимание от кризисов и протестов).

Так что же может сделать Путин? Может, наверное, и ядерное оружие расчехлить. А может отпраздновать Пасху на годовщину Октябрьской революции. Диктаторы – люди интересные.

Борис Пастухов, Telegram

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