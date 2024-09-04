Так что же может сделать Путин?
- Борис Пастухов
- 4.09.2024, 10:43
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Разбираем на примере Мадуро.
Меня часто спрашивают: какой еще шаг может предпринять Москва в случае перехода красных линий? Проблема в том, что, как человек с академической специальностью по Латиноамериканской политике, я могу много таких шагов представить.
Например, власти Венесуэлы на фоне волны протестов и новых санкций из-за фальсификаций на перевыборах Мадуро искали способ отвлечь внимание населения от выданного сегодня ордера на арест лидера оппозиции. И придумали: объявили, что сейчас всем надо успокоиться и готовиться к празднованию Рождества. И перенесли Рождество в этом году на октябрь. (К слову, не первый раз в Венесуэле двигают Рождество куда-нибудь, чтобы отвлечь внимание от кризисов и протестов).
Так что же может сделать Путин? Может, наверное, и ядерное оружие расчехлить. А может отпраздновать Пасху на годовщину Октябрьской революции. Диктаторы – люди интересные.
Борис Пастухов, Telegram