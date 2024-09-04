закрыть
4 сентября 2024, среда, 11:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«У мужчин более брутальные предпочтения, женщинам чаще по вкусу что-то красочное»

  • 4.09.2024, 10:51
«У мужчин более брутальные предпочтения, женщинам чаще по вкусу что-то красочное»

Вилейчанин создает необычные вещи из эпоксидной смолы.

Виталий Супранович живет в деревне Рабунь, которая находится практически на берегу Вилейского водохранилища. Там он создает уникальные изделия ручной работы, используя сочетание эпоксидной смолы и дерева.

Идея собственного дела пришла давно, но воплотить ее удалось лишь пару лет назад. Молодой человек обустроил собственную мастерскую, где проводит почти все свое свободное время, пишет kraj.by.

После учебы и службы в армии Виталий решил переехать в столицу, где за годы работы в сфере строительства он научился всем необходимым навыкам. Но столичная жизнь не была привлекательной для мужчины, его тянуло в родные места, где прошло детство. Собственноручно он отреставрировал родительский дом и увлекся художественным ремеслом, о котором мечтал еще с юности.

— Заливаю столы, часы, подносы из эпоксидной смолы. Смотрел в интернете работы других мастеров, захотелось попробовать также самому. Сделал первый стол для себя, потом еще одну работу для дома — решил продолжать, — рассказал Виталий.

Вложения в инструменты и материалы на старте были существенные. Стоимость эпоксидной смолы достаточно высокая. Но и результат готовых работ вызывает восторг. Глядя на предметы, возникает ощущение, что в них природа застыла в своем первозданном состоянии.

— У нас очень красивые места — берег водохранилища, леса, поля которые вдохновляют на творчество. Когда гуляю по окрестностям, нахожу коряги интересной формы, мимо которой другой человек просто пройдет мимо. А я в них вижу материал для своего будущего изделия, — продолжает мастер.

Основой для каждого стола является слэб — спил участка ствола дерева. Распространенные породы дерева для этих целей это дуб, ясень, клен, береза.

Затем начинается кропотливая работа: необходимо подготовить дерево, сделать опалубку для будущей заливки, продумать декор.

Каким будет наполнение внутри — зависит от предпочтений заказчика.

Некоторым больше нравятся натуральные элементы: мох, сухоцветы, шишки.

У мужчин более брутальные предпочтения — бутылочки со спиртным, гильзы, камни. Женщинам чаще по вкусу что-то красочное, например, цветы и сухоцветы.

После подготовки предмет заливается смолой в несколько этапов и это тоже требует времени и терпения.

Древесные недостатки, такие как трещины и узоры, заполняются эпоксидной смолой разных цветов, что позволяет создавать разнообразные эффекты и текстуры. В конечном виде получаются красивые предметы интерьера.

— Двух одинаковых столешниц или часов не бывает, так как в природе не бывает двух одинаковых рисунков на дереве. Я постоянно экспериментирую, не боюсь пробовать новые комбинации в своей работе.

Главное — начать и действовать, ведь когда горишь делом, получается наилучший результат, — считает Виталий.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников
Путин заговорил о мире
Путин заговорил о мире Альфред Кох
Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип