«У мужчин более брутальные предпочтения, женщинам чаще по вкусу что-то красочное»
- 4.09.2024, 10:51
Вилейчанин создает необычные вещи из эпоксидной смолы.
Виталий Супранович живет в деревне Рабунь, которая находится практически на берегу Вилейского водохранилища. Там он создает уникальные изделия ручной работы, используя сочетание эпоксидной смолы и дерева.
Идея собственного дела пришла давно, но воплотить ее удалось лишь пару лет назад. Молодой человек обустроил собственную мастерскую, где проводит почти все свое свободное время, пишет kraj.by.
После учебы и службы в армии Виталий решил переехать в столицу, где за годы работы в сфере строительства он научился всем необходимым навыкам. Но столичная жизнь не была привлекательной для мужчины, его тянуло в родные места, где прошло детство. Собственноручно он отреставрировал родительский дом и увлекся художественным ремеслом, о котором мечтал еще с юности.
— Заливаю столы, часы, подносы из эпоксидной смолы. Смотрел в интернете работы других мастеров, захотелось попробовать также самому. Сделал первый стол для себя, потом еще одну работу для дома — решил продолжать, — рассказал Виталий.
Вложения в инструменты и материалы на старте были существенные. Стоимость эпоксидной смолы достаточно высокая. Но и результат готовых работ вызывает восторг. Глядя на предметы, возникает ощущение, что в них природа застыла в своем первозданном состоянии.
— У нас очень красивые места — берег водохранилища, леса, поля которые вдохновляют на творчество. Когда гуляю по окрестностям, нахожу коряги интересной формы, мимо которой другой человек просто пройдет мимо. А я в них вижу материал для своего будущего изделия, — продолжает мастер.
Основой для каждого стола является слэб — спил участка ствола дерева. Распространенные породы дерева для этих целей это дуб, ясень, клен, береза.
Затем начинается кропотливая работа: необходимо подготовить дерево, сделать опалубку для будущей заливки, продумать декор.
Каким будет наполнение внутри — зависит от предпочтений заказчика.
Некоторым больше нравятся натуральные элементы: мох, сухоцветы, шишки.
У мужчин более брутальные предпочтения — бутылочки со спиртным, гильзы, камни. Женщинам чаще по вкусу что-то красочное, например, цветы и сухоцветы.
После подготовки предмет заливается смолой в несколько этапов и это тоже требует времени и терпения.
Древесные недостатки, такие как трещины и узоры, заполняются эпоксидной смолой разных цветов, что позволяет создавать разнообразные эффекты и текстуры. В конечном виде получаются красивые предметы интерьера.
— Двух одинаковых столешниц или часов не бывает, так как в природе не бывает двух одинаковых рисунков на дереве. Я постоянно экспериментирую, не боюсь пробовать новые комбинации в своей работе.
Главное — начать и действовать, ведь когда горишь делом, получается наилучший результат, — считает Виталий.