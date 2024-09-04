Белорусам в Литве стали поступать ложные звонки от имени литовских спецслужб 1 4.09.2024, 10:59

Звонящие задают вопросы о деятельности белорусских демсил.

Литовский Департамент государственной безопасности выпустил предупреждение о мошеннических звонках, нацеленных на белорусов, проживающих в Литве. Спецслужбы страны получили информацию о том, что неустановленные лица звонят белорусским гражданам, выдавая себя за работников Департамента миграции. В ходе этих разговоров они приглашают людей посетить ДГБ для заполнения анкеты и одновременно проводят устные опросы, затрагивая темы, связанные с деятельностью белорусских демократических сил.

«Департамент госбезопасности призывает жителей быть бдительными, не реагировать на подозрительные звонки и не поддаваться на провокации», — говорится в сообщении литовской спецслужбы. Если же звонок поступил, что белорусов просят сообщить об этом в Департамент государственной безопасности по телефону +370 700 70 007 или по электронной почте pranesk@vsd.lt.

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