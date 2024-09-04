Поток российских туристов в Беларусь вырос в два раза 15 4.09.2024, 11:12

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По сравнению с прошлым годом.

Поток российских туристов в Беларусь вырос в два раза в 2024 году, сообщили в пресс-службе Республиканского союза туриндустрии Беларуси (РСТИ).

В организации заметили, что Беларусь превращается в одно из самых популярных туристических направлений для граждан России.

«Туроператоры фиксируют двукратный рост турпотока по сравнению с прошлым годом», - говорится в сообщении.

Сообщается, что спрос фиксируется на осенние туры. Директор компании «Алеан» Оксана Булах отметила, что совокупный спрос на данное направление вырос на треть в течение последних восьми месяцев. Она добавила, что особой популярностью пользуются санатории, а также экскурсионные программы. Так, за лето число бронирований в санаториях увеличилось на 31%, и данная цифра продолжает расти.

По словам директора компании «Илва» Ларисы Петровской, в 2024 году у россиян становятся популярными дорогие туры с проживанием в отелях не ниже четырех звезд. В РСТИ заметили, что стремительно раскупаются туры на новогодний период, в некоторых отелях мест уже не осталось на новогодние даты.

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