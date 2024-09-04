В Риме молния ударила в арку возле Колизея

В Риме молния ударила в арку возле Колизея3
- 4.09.2024, 11:24
- 2,326
Фотофакт.
Арка Константина, гигантская древнеримская арка рядом с Колизеем, была повреждена после сильного шторма, накрывшего Рим.
Об этом сообщили во вторник органы охраны памятников, сообщает Reuters.
Археологический парк Колизея подтвердил, что в памятник попала молния.
Триумфальная арка была построена в 4 веке нашей эры в честь победы Константина – первого римского императора, который принял христианство – над своим соперником Максенцием.
Она имеет высоту около 25 метров и расположена в той самой пешеходной зоне, где стоит Колизей – главная туристическая достопримечательность.