В Риме молния ударила в арку возле Колизея 3 4.09.2024, 11:24

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Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Фотофакт.

Арка Константина, гигантская древнеримская арка рядом с Колизеем, была повреждена после сильного шторма, накрывшего Рим.

Об этом сообщили во вторник органы охраны памятников, сообщает Reuters.

Археологический парк Колизея подтвердил, что в памятник попала молния.

Триумфальная арка была построена в 4 веке нашей эры в честь победы Константина – первого римского императора, который принял христианство – над своим соперником Максенцием.

Она имеет высоту около 25 метров и расположена в той самой пешеходной зоне, где стоит Колизей – главная туристическая достопримечательность.

Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Фото: REUTERS/Alberto Lingria

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