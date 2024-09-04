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В Риме молния ударила в арку возле Колизея

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  • 4.09.2024, 11:24
  • 2,326
В Риме молния ударила в арку возле Колизея
Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Фотофакт.

Арка Константина, гигантская древнеримская арка рядом с Колизеем, была повреждена после сильного шторма, накрывшего Рим.

Об этом сообщили во вторник органы охраны памятников, сообщает Reuters.

Археологический парк Колизея подтвердил, что в памятник попала молния.

Триумфальная арка была построена в 4 веке нашей эры в честь победы Константина – первого римского императора, который принял христианство – над своим соперником Максенцием.

Она имеет высоту около 25 метров и расположена в той самой пешеходной зоне, где стоит Колизей – главная туристическая достопримечательность.

Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Фото: REUTERS/Alberto Lingria
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