Грандиозный пасьянс 4 Сергей Асланян

4.09.2024, 11:29

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Своим визитом в Улан-Батор, Путин подарил Монголии шанс вернуть историческое влияние на русскую власть.

Несколько веков подряд кому быть главным на Руси зависело от Монголии. Назначения и отставки решались в степях на берегу реки Тола, в урочище, где через столетия появилась сначала ставка Богдо-Гэгэна, затем город Урга.

Ратифицировав свое присутствие в Гаагском международном уголовном суде, Монголия обязана арестовать Путина и передать его трибуналу. К тому же у Монголии в суде свой представитель, что делает недопустимым иной исход. Для ареста Путина все документы готовы. За ордером не надо мчаться в Европу или ждать курьера в Улан-Баторе. Путину достаточно ступить на монгольскую землю.

Путин напросился сам. 85-летие победы на Халхин-Голе и некруглое, и не особо значимое. Дата в календаре, за которую можно выпить, а можно и перелистнуть. Инициатор визита – сам Путин. Тактичные монголы не стали отказывать и вежливо подняли скромное торжество на межгосударственный уровень. Теперь грянет весомый праздник, отыщутся и наградятся ветераны, воздастся должное.

Для серьезных переговоров между странами нет повода. Никаких прорывов, подъемов, углубления сотрудничества или влияния. Наказать Монголию за релокантов, получивших ВНЖ сразу, как только они удрали от Путина – уже наказали, сменив приличного посла Азизова на ФСБшника Евсикова с задачей усилить агентурную работу и взять релокантов под надзор. Большего Монголия не позволит.

Долина реки Халхин-Гол необитаемая, как вся Монголия. При плотности населения два человека на квадратный километр это обычно для страны, где жизнь сосредоточена в столице и двух некрупных городах – Дархане и Эрдэнэте. На местах боев все осталось нетронутым и неизученным с тех времен. Сохранились окопы, блиндажи, следы боев и артефакты войны. До сих пор по степи разбросаны стреляные гильзы, разбитые пушки, подбитые танки, сбитые самолеты. В прежние времена редкие школьные экскурсии на Халхин-Гол на следующий же день нервировали учителей неаккуратными играми детей с опасным металлоломом, которым дети запасались впрок, набивая карманы найденными патронами, гранатами, оружием. Среди случайного местного населения ходила легенда про одного из аратов, откопавшего себе автомобиль. Он его заправил, завел, поехал по делам. Остальные тоже пошли копать, но у них другие находки: кому-то достался танк, кому-то бронеавтомобиль, кому-то пушка. Про мелкие находки местные араты не распространялись, сохраняя выдержку степных людей, не ведающих долгих бесед.

К визиту Путина Халхин-Гол еще раз разминируют. Хотя алиби у монголов безупречное. В этих местах шанс подорваться по-прежнему высок, надо лишь все грамотно организовать. Подобный вариант политически безупречен, поскольку никак не затрагивает монгольские власти. Они не возражали против ареста, они приготовились использовать ордер по прямому назначению, они не возражали против дружбы, они гостеприимно встретили Путина. Кристально чистая позиция и перед всем миром, и перед Россией. Но произошел несчастный случай, распишитесь в получении целлофанового пакета.

Но возможен более изящный вариант с оглушительным политическим эффектом. Провести арест не своими силами, а позволить другим. Выбор исполнителей – роскошный пасьянс грандиозной дипломатической интриги высшего сорта.

Позвать американскую Дельту, ЦРУ, Стивена Сигала, Сильвестра Столоне, Арнольда Шварценэггера. Если позволить Америке арестовать Путина, почёт и уважение в глазах прогрессивного человечества – поровну. Публика научится отыскивать Монголию на карте с первого раза. На альянс Монголии и Америки никто не посмеет рта раскрыть. Улан-Батор получит мощнейшего союзника надолго вперед, способного весомо повлиять на экономическое положение Монголии, усилив ее политическую респектабельность.

Америка и прежде помогала Монголии, взяв эстафетную палочку после СССР, но не столь старательно, как привыкли в Улан-Баторе. У американцев появляется шанс все исправить, усилить, улучшить. Заодно укрепив собственные позиции в регионе, встав крепостной стеной в неожиданном для Китая и России месте.

Можно право арестовать Путина подарить Китаю. Нет уверенности, что в Пекине хватит отваги и они не потеряют Путина по дороге, уронив его в не до конца вырубленной китайцами русской тайге. Но выгоды от ареста Путина для Китая больше, чем в даровании свободы. Во-первых, мир аплодирует. Во-вторых, в России новый президент и новая политика. Поначалу против Китая, потом очень сильно за Китай. В-третьих, Китай кратковременно становится сильнее Америки, решив главную проблему Европы.

На мгновенье обыграв Америку и на секунду став главной страной на планете, Китай добросердечно оскалится в сторону Улан-Батора и какое-то время будет очень полезен Монголии, испытав нечто похожее на уважение, полностью отсутствующее в отношении остальных стран в мире. Монголам это на руку.

Не менее блистательно лягут тузы, если подарить арест Путина Израилю. Для израильтян он по уровню опасности и вреда сопоставим с ХАМАС, Хезбаллой и прочим исламистским отребьем. Он спонсор терроризма на Ближнем Востоке, друг и помощник врагов. Со временем Израиль перебьет их всех, включая первых лиц ХАМАСа и Хезболлы, но добавить над камином чучело Путина – не менее показательно и весомо. Израиль, вершащий справедливость во всем мире, устраняющий негодяев любого ранга, прекращающий зло, арестом Путина еще раз покажет насколько он эффективен, у него длинные руки, ему не все равно. Принимаются заказы. Если кому нужна справедливость в максимально наглядном исполнении – обращайтесь в Моссад по адресу Тель-Авив, бульвар Шауль Ха-Мелех.

При желании выглядеть эталоном оскорбленной невинности можно воспользоваться услугами частной военной компании типа Blackwater. Когда надо решить сверхсложную задачу, зовут Blackwater. Это частная армия, спецназ лучше Дельты, они искоренили сомалийских пиратов и способны решить любую задачу. Самым трудным в таком сценарии остается объяснение – откуда взялись, кто позвал, кто оплатил, как добрались, куда делись. Сама по себе Blackwater не гастролирует. У нее ангажемент.

Предвидя риск ареста, подлинного Путина в Монголию не повезут. Поэтому всемирному правосудию достанется запасной Путин. Но под телекамерами планеты Земля будет достаточно взять дублера, отправив его в клетке в Гаагу, где экспонировать несколько лет долгого судебного процесса, лишив оригинал возможности высовываться из норы, сильно осложнив его жизнь и правление, вплоть до тихой смерти в подвале Ново-Огарево, как отработанного и непригодного для дальнейшей эксплуатации.

Самое сложное в аресте – захват Путина. Это игра для искушенных. Требуется опыт. Зато к услугам решительных – вся Монголия. Большую охрану Путин не возьмет. Но та, что есть – профессионалы экстра-класса. Они настороже, отважны, стремительны. Но их несколько человек. Провести арест можно и в аэропорту, как только Путин покинет самолет, и по дороге в ставку, и на праздновании Халхин-Гола, и по пути обратно. Брать в посольстве не получится. Это прочное здание с несколькими рубежами обороны, построено во времена СССР с расчетом на китайское вторжение, считавшееся в те годы весьма вероятным. Его одолеет только Blackwater. Что тоже неплохой вариант, если ни один другой не сработает. Или сразу позвать украинцев.

Сергей Асланян, «Фейсбук»

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