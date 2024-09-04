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В Минске рабочий упал в шахту лифта с высоты седьмого этажа

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  • 4.09.2024, 11:33
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В Минске рабочий упал в шахту лифта с высоты седьмого этажа

У него серьезные травмы.

Днем 3 сентября на территории строительства микрорайона «Северный берег» 20-летний монтажник занимался установкой лифтовой лебедки на седьмом этаже и упал в шахту. С многочисленными травмами его госпитализировали, сообщили в Следственном комитете.

«Предварительно установлено, что пострадавший с напарником пытались прикрепить лебедку к верхней балке. Во время работ она сорвалась с крюков и пробила деревянный настил, который прикрывал лифтовую шахту. Монтажник не был пристегнут страховочным тросом и упал вниз», — сообщили в СК.

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