В Минске рабочий упал в шахту лифта с высоты седьмого этажа

В Минске рабочий упал в шахту лифта с высоты седьмого этажа1
- 4.09.2024, 11:33
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У него серьезные травмы.
Днем 3 сентября на территории строительства микрорайона «Северный берег» 20-летний монтажник занимался установкой лифтовой лебедки на седьмом этаже и упал в шахту. С многочисленными травмами его госпитализировали, сообщили в Следственном комитете.
«Предварительно установлено, что пострадавший с напарником пытались прикрепить лебедку к верхней балке. Во время работ она сорвалась с крюков и пробила деревянный настил, который прикрывал лифтовую шахту. Монтажник не был пристегнут страховочным тросом и упал вниз», — сообщили в СК.