В Украине командующего дронами отстранили от должности из-за подозрений в связях с Россией 2 4.09.2024, 11:37

4,232

Роман Гладкий

Будет проведена специальная проверка.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отстранил от исполнения обязанностей начальника штаба командования Сил беспилотных систем Романа Гладкого, сообщил украинский Генштаб.

В военном управлении уточнили, что в отношении Гладкого, который был назначен на должность в конце августа, будет проведена специальная проверка Службы безопасности Украины (СБУ). До этого организовать такую проверку потребовали в Верховной раде.

В частности, депутат Марьяна Безуглая заявила, что Гладкий является «выходцем из Крыма» и ранее подозревался в госизмене и коррупции, «а также имеет жену с российским паспортом».

В СБУ отметили, что не проводили проверку Гладкого перед его назначением, поскольку это «не предусмотрено законодательством» для таких должностей. Однако военного проверяли в 2020 году в связи с допуском к государственной тайне. Сырский также отмечал, что спецслужба не имела замечаний к нему при назначении, пишет «Украинская правда».

Гладкий с июля 2016-го по апрель 2018 года был начальником штаба Военно-морских сил Украины, но его освободили от должности на фоне скандала в СМИ. «Укринформ» писал, что дочь военного «участвовала в соревнованиях по плаванию за Центральный спортивный клуб армии России». Самого Гладкого, по данным телеканала ТСН, пытались завербовать российские спецслужбы. После этого военный был «зачислен в распоряжение Минобороны Украины для определения дальнейшего служебного положения».

В 2020–2023 годах он был заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил, а затем заместителем командующего Объединенных сил ВСУ, проходил подготовку в Канаде. При этом в судебном реестре есть информация о том, что в 2020 году Гладкий судился с СБУ из-за распоряжения начальника управления службы в Одесской области об отмене его допуска к гостайне.

В командовании Сил беспилотных систем ВСУ заявили, что Гладкий прошел проверку в СБУ в 2018–2019 годах и «имеет допуск к работе со сведениями с высокой степенью секретности». Там также добавили, что начальник штаба — офицер с многолетним опытом службы в ВСУ, «имеет соответствующее военное образование и значительный опыт службы на руководящих должностях».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com