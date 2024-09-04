закрыть
4 сентября 2024, среда, 12:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Financial Times: РФ организовала секретный торговый канал с Индией

2
  • 4.09.2024, 11:44
  • 2,662
Financial Times: РФ организовала секретный торговый канал с Индией

Для покупки технологий двойного назначения.

Россия организовала секретный торговый канал с Индией, исключающий западные правительства, и исследует возможность создания на территории страны предприятий для нужд военного назначения.

Об этом сообщает The Financial Times.

Издание ссылается на некое правительственное письмо, попавшее в их руки. Согласно этому документу, еще в октябре 2022 года Министерство промышленности и торговли РФ разработало секретный план, предусматривающий расходование около 1 миллиарда долларов на закупку критически важной электроники через каналы, скрытые от Запада. Предполагалось, что для этих целей будут использованы рупии, оставшиеся у России после продаж нефти в Индию: в 2023-2024 годах товарооборот по нефти между странами достиг рекордных значений. Россия в основном рассматривала покупку технологий двойного назначения — товаров, пригодных как для гражданских, так и для военных нужд.

Кроме того, как утверждает FT, Россия планировала инвестировать в предприятия, занимающиеся разработкой электроники, а также создать закрытую платёжную систему, недоступную для контроля западных стран. Документы издания указывают на значительный рост двусторонней торговли с середины 2022 года. В таможенных декларациях указаны товары, которые могут соответствовать намеченному проекту: например, электроника, включая беспилотники на сумму не менее 4,9 миллиона долларов, и оборудование для радиоэлектронных систем на сумму свыше 560 тысяч долларов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников
Путин заговорил о мире
Путин заговорил о мире Альфред Кох
Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип