Financial Times: РФ организовала секретный торговый канал с Индией 2 4.09.2024, 11:44

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Для покупки технологий двойного назначения.

Россия организовала секретный торговый канал с Индией, исключающий западные правительства, и исследует возможность создания на территории страны предприятий для нужд военного назначения.

Об этом сообщает The Financial Times.

Издание ссылается на некое правительственное письмо, попавшее в их руки. Согласно этому документу, еще в октябре 2022 года Министерство промышленности и торговли РФ разработало секретный план, предусматривающий расходование около 1 миллиарда долларов на закупку критически важной электроники через каналы, скрытые от Запада. Предполагалось, что для этих целей будут использованы рупии, оставшиеся у России после продаж нефти в Индию: в 2023-2024 годах товарооборот по нефти между странами достиг рекордных значений. Россия в основном рассматривала покупку технологий двойного назначения — товаров, пригодных как для гражданских, так и для военных нужд.

Кроме того, как утверждает FT, Россия планировала инвестировать в предприятия, занимающиеся разработкой электроники, а также создать закрытую платёжную систему, недоступную для контроля западных стран. Документы издания указывают на значительный рост двусторонней торговли с середины 2022 года. В таможенных декларациях указаны товары, которые могут соответствовать намеченному проекту: например, электроника, включая беспилотники на сумму не менее 4,9 миллиона долларов, и оборудование для радиоэлектронных систем на сумму свыше 560 тысяч долларов.

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