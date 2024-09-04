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Белорусский коллекционер показал байк, созданный специально для Марадоны

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  • 4.09.2024, 12:07
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Белорусский коллекционер показал байк, созданный специально для Марадоны
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Спортсмен не дожил до вручения буквально неделю.

В белорусской частной коллекции находится мотоцикл, предназначавшийся Диего Марадоне. Об уникальном байке рассказал портал av.by.

Мотоцикл под названием El Diego, созданный талантливым кастомайзером родом из Беларуси Юрием Шифом, должен был стать подарком знаменитому аргентинскому футболисту Диего Марадоне, однако спортсмен не дожил до вручения буквально неделю.

El Diego сделан на базе Harley-Davidson Fat Bob 2018 года выпуска. Однако от прежнего мотоцикла в итоге остались лишь двигатель и рама. Были созданы уникальные подвески и новые кузовные детали, а также сменились дизайн и цветовые решения.

Байк оформлен в цветах сборной Аргентины по футболу, а переднее колесо выполнено в виде «Золотого мяча», поскольку Марадона был удостоен этой спортивной награды.

Кроме того, при разработке концепции подразумевалось, что футболист во время езды будет «вести» мяч перед собой на трассе, как ранее делал на поле.

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