Премьер Ирландии прибыл с визитом в Украину 4.09.2024, 12:08

Саймон Харрис встретится с Зеленским.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис в среду, 4 сентября, прибыл с официальным визитом в Украину. В столице Киеве у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на ирландскую телерадиокомпанию RTE. Журналист RTE обнародовал видео прибытия политика на железнодорожный вокзал Киева.

«Сегодня утром в Киевскую область прибыл Саймон Харрис. Сегодня он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями гуманитарных организаций», – говорится в сообщении.

Ожидается, что Зеленский и Харрис обсудят войну, поддержку Украины со стороны Европейского Союза и заявку Киева на вступление в ЕС.

Также они должны совместно подписать меморандум о взаимопонимании нового двустороннего соглашения между Ирландией и Украиной.

Визит Харриса проходит после ракетного удара по Полтаве, который РФ нанесла накануне и в результате которого погибли по меньшей мере 53 человека.

«Военный удар России и убийство десятков людей в Полтаве во вторник является мрачным и ужасным напоминанием об угрозе, с которой Украина сталкивается каждый день. Мы выражаем свое возмущение и соболезнования семьям погибших», – сказал премьер Ирландии, выступая накануне нынешнего визита.

Соглашение, которое накануне обсудило правительство Ирландии, будет выражать солидарность с Украиной и ее право на защиту от незаконного вторжения РФ.

Впервые оно обсуждалось между правительствами двух стран на встрече Харриса и Зеленского в аэропорту Шеннон в июле.

Документ согласуется со статусом Ирландии как нейтральной страны и предусматривает, что любая будущая помощь, оказанная Украине, будет оставаться нелетальной.

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