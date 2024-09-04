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На европейский рынок выйдет роскошный конкурент Mercedes V-Class от BYD

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  • 4.09.2024, 12:13
На европейский рынок выйдет роскошный конкурент Mercedes V-Class от BYD

Минивэн предложат в семиместном исполнении с богатым оснащением.

Европейскую линейку BYD ждет расширение. Китайский автопроизводитель планирует начать поставки роскошного минивэна Xia. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый BYD Xia презентовали недавно на автошоу в Чэнду и вскоре поступит в продажу в Китае по цене от 300 000 юаней ($42 300). В Европе минивэн будет дороже, однако дешевле конкурентов вроде Mercedes V-Class или Volkswagen Multivan.

Минивэн BYD Xia отличается агрессивным дизайном с огромной решеткой радиатора, продолговатыми фарами и рельефными боковинами. Фонари растянуты на всю ширину кузова.

Габариты BYD Xia:

длина — 5145 мм;

ширина — 1970 мм;

высота — 1805 мм;

колесная база — 3045 мм.

Салон BYD Xia не показали. Известно лишь, что минивэн предложат в семиместном исполнении с богатым оснащением.

Новый BYD Xia будет полноприводным плагин-гибридом с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем на 156 сил и 272-сильным электромотором. Большая LFP-батарея позволит преодолеть 200 км на электротяге.

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