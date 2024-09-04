Украинские пограничники поймали российский дрон в сетку 1 4.09.2024, 12:14

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На Запорожском направлении.

На Запорожском направлении украинские пограничники обезвредили 12 вражеских беспилотников, которые оккупанты пытались использовать для атак на позиции украинских военных, пишет obozrevatel.com. Один из вражеских дронов был успешно пойман в специальную сетку.

Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба ГПСУ. Несмотря на многочисленные попытки захватчиков завладеть украинским небом, украинские бойцы обеспечили надежную оборону, эффективно нейтрализовав все вражеские БПЛА.

«В этот раз на Юге страны захватчики направили на позиции украинских защитников 12 БПЛА. Однако наши бойцы были готовы к такому развитию событий и дали достойный отпор, результат которого – обезврежены все вражеские БПЛА, один из них был пойман в сетку», – отметили в ГПСУ.

Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинский народ и является неотъемлемой составляющей сил обороны Украины.

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