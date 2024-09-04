Есть хороший способ наказать Путина 1 Виктор Небоженко

4.09.2024, 12:25

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Виктор Небоженко

У Берлина появляется весомый довод и исторический шанс помочь Украине.

Пожалуй, самый лучший способ «наказать» Путина «за успех» пророссийских и антиукраинских правых сил бывшей ГДР на местных выборах (Союз Сары Вагенкхнет и АдГ) — это решение германского правительства и канцлера Шольца о передаче Украине немецких ракет «Таурус» и права использования их на глубину до 300 км исторической России (Курское направление), где ВСУ развернули второй фронт.

Это создаст большие трудности для концентрации российских войск для нанесения удара и сохранит оригинальный партизанско-сетевой способ введения боевых действий ВСУ на вражеской территории вдоль будущей демилитаризированной зоны безопасности Украины (Курск, Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону).

«Таурус» — прекрасная ракета класса «воздух-земля». Она хорошо подойдет украинским Ф-16 и поможет ВСУ в боях.

Украина уже давно добивается этой ракеты, и вот сейчас, когда Кремль нанес такой мощный удар по национальной безопасности Германии, практически разрушив коалиционный «светофор» старых политических партий, у Берлина появляется весомый довод и исторический шанс помочь Украине.

Путин не отстанет от Германии, надеясь развалить ЕС и НАТО и настроить Берлин как против евроатлантизма США, так и против помощи и солидарности Украине. Так что дело не просто в передаче ракет «Таурус» Украине, а защите Германии от мощного наступления Кремля – от поддержка правых сил на выборах до дискредитации политической элиты страны и интенсивной дестабилизации Германии, как действовал Советский Союз в 80-е годы 20-го столетия.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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