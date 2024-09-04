На самом большом острове Беларуси откроют экотропу 4.09.2024, 12:29

В конце сентября.

В конце сентября на крупнейшем острове Беларуси откроется экотропа протяженностью 5 км. Об этом сообщил директор государственного природоохранного учреждения «Заказник республиканского значения «Освейский» Игорь Романюк на пресс-конференции в Национальном пресс-центре.

«В осенний период сейчас идет создание, строительство точнее. Саму тропу мы создали. Идет строительство самой тропы, строительство мостиков, установка аншлагов, знаков. Будет 5-километровая тропа по острову Ду. Благодаря вот этой трапе и благодаря изменившейся логистике с этой тропой мы в перспективе можем увеличить поток туристов минимум на 30-40%. Тропа будет открываться в конце сентября», — сказал он.

По словам Романюка, ключевым маршрутом в заказнике станет «Освейский круиз», который включает посещение необитаемого острова Ду — самого большого острова страны. В этом году заказник получил новый катер на 11 мест, что позволяет организовать круиз для группы до 18 человек. В следующем году планируется приобретение еще одного катера на 12 мест. Турпоток в заказнике в этом году увеличился в 3,5 раза.

Кроме того, на берегу Освейского озера завершается строительство трех глэмпов — кемпингов с повышенным комфортом.

Остров Ду, площадь которого составляет около 5 кв. км, ранее был населён, но в настоящее время является необитаемым.

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