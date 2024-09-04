Поднята авиация: в Беларусь залетели сразу четыре «шахеда» 4.09.2024, 12:37

Один из них пропал.

Мониторинговый проект «Беларускі Гаюн» сообщил, что ночью в воздушное пространство Беларуси залетали не менее 4 беспилотников типа «шахед».

Первый дрон влетел в Беларусь около 1:50 в районе деревни Верхние Жары, а уже спустя несколько минут ушел в Украину в направлении Чернобыльской зоны.

Позднее «шахеды» залетали в 04:48, 05:49 и 08:04. Они летали в районе белорусско-украинской границы, неоднократно пересекая ее. Один из дронов в итоге полетел на север, ушел в район аэродрома «Зябровка», пролетел Гомель и взял курс на Могилев.

«Последний раз он был замечен в 05:49 в районе Жлобина, после чего потерялся, куда он делся — неизвестно», — говорится в сообщении.

Белорусский истребитель поднимался в воздух с аэродрома в Барановичах в 6:20, провел в воздухе около 1,5 часов и к 8 утра вернулся на аэродром.

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