Россияне готовятся к атакам ВСУ на Сибирь и Дальний Восток 4.09.2024, 12:46

Закупают защиту от дронов.

Российские аэропорты в Сибири и на Дальнем Востоке начали закупать защиту от беспилотников.

По данным российского Telegram-канала BAZA, 9 августа красноярский аэропорт Емельяново объявил тендер на закупку оборудования для обнаружения и подавления БПЛА: двух детекторов (типа «Булат») и двух антидроновых ружей (типа «Айрат»).

Аэропорт Южно-Сахалинска объявил тендер 12 августа — там хотят установить дорогой аппаратно-программный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА, который включает в себя радиолокационно-оптическую систему, станцию кругового обзора, интегрированную систему наблюдения и прочие антибеспилотные вещи.

24 августа беспилотник атаковал аэропорт Белгорода — БПЛА влетел в здание командно-диспетчерского пункта и взорвался, в результате была повреждена обшивка и разбиты окна.

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