закрыть
4 сентября 2024, среда, 12:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне готовятся к атакам ВСУ на Сибирь и Дальний Восток

  • 4.09.2024, 12:46
Россияне готовятся к атакам ВСУ на Сибирь и Дальний Восток

Закупают защиту от дронов.

Российские аэропорты в Сибири и на Дальнем Востоке начали закупать защиту от беспилотников.

По данным российского Telegram-канала BAZA, 9 августа красноярский аэропорт Емельяново объявил тендер на закупку оборудования для обнаружения и подавления БПЛА: двух детекторов (типа «Булат») и двух антидроновых ружей (типа «Айрат»).

Аэропорт Южно-Сахалинска объявил тендер 12 августа — там хотят установить дорогой аппаратно-программный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА, который включает в себя радиолокационно-оптическую систему, станцию кругового обзора, интегрированную систему наблюдения и прочие антибеспилотные вещи.

24 августа беспилотник атаковал аэропорт Белгорода — БПЛА влетел в здание командно-диспетчерского пункта и взорвался, в результате была повреждена обшивка и разбиты окна.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников
Путин заговорил о мире
Путин заговорил о мире Альфред Кох
Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип