Россияне готовятся к атакам ВСУ на Сибирь и Дальний Восток
- 4.09.2024, 12:46
Закупают защиту от дронов.
Российские аэропорты в Сибири и на Дальнем Востоке начали закупать защиту от беспилотников.
По данным российского Telegram-канала BAZA, 9 августа красноярский аэропорт Емельяново объявил тендер на закупку оборудования для обнаружения и подавления БПЛА: двух детекторов (типа «Булат») и двух антидроновых ружей (типа «Айрат»).
Аэропорт Южно-Сахалинска объявил тендер 12 августа — там хотят установить дорогой аппаратно-программный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА, который включает в себя радиолокационно-оптическую систему, станцию кругового обзора, интегрированную систему наблюдения и прочие антибеспилотные вещи.
24 августа беспилотник атаковал аэропорт Белгорода — БПЛА влетел в здание командно-диспетчерского пункта и взорвался, в результате была повреждена обшивка и разбиты окна.