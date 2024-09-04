«Украина довела эту информацию до Минска» 4.09.2024, 12:50

Киев предупредил Лукашенко.

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в интервью ТСН рассказал об объектах на территории Беларуси, которые могут стать целями украинской армии, если Лукашенко вступит в войну:

— Площадь Беларуси кратно меньше России, объектов, которые являются ключевыми при формировании белорусского бюджета, есть немало.

Все они находятся в зоне поражения украинских ракет и дронов. В случае прямой агрессии белорусской армии в сторону Украины, я уверен, что будут гарантировано уничтожены объекты тяжелой промышленности, топливно-энергетического комплекса.

До Лукашенко, думаю, эта информация доведена.

Как писал сайт Charter97.org, по данным украинской разведки, Беларусь стянула к границе с Украиной свою армию и «вагнеровцев». Киев требует, чтобы Минск отвел войска.

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