Что известно о дальнобойных ракетах США, которые может получить Украина 2 4.09.2024, 13:12

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Они совместимы с истребителями F-16.

Украина может получить от Соединенных Штатов Америки крылатые ракеты воздушного базирования AGM-158 JASSM. Они совместимы с истребителями F-16, которые уже какое-то время используются на территории нашей страны, в частности, во время последней массовой ракетной атаки России, когда погиб один из пилотов.

Кроме того, Defense Express сообщает, что сам процесс передачи ракет AGM-158 JASSM длится в течение нескольких месяцев. Однако перед этим, как отмечают в издании, необходимо политическое решение. Объявить о передаче этого типа вооружения могут уже этой осенью.

Американская сторона, по данным военного портала, ранее рассматривала вариант адаптации советских самолетов под данную ракету. Однако информация о том, чем это закончилось, отсутствует.

Тем не менее, стоит отметить, что AGM-158 JASSM ранее уже использовались в условиях реальных боевых действий. Поставка этих крылатых ракет для ВВС США началась 10 лет назад, в 2014 году.

Их вес 1020 кг, операционная дальность — 360 км; для модификации JASSM-ER — до 980 км; для AGM-158B-2 — до 1900 км. Стоимость одной ракеты составляет $1,5-1,7 млн.

Применяли их всего дважды, по данным Defense Express, в апреле 2018 года, во время массированного ракетного удара по местам производства химического оружия режима Башара Асада в Сирии — вместе с Францией и Великобританией.

Следующий эпизод произошел годом позже — в октябре 2019 года — для уничтожения укрытия одного из лидеров ИГИЛ в Сирии Абу Бакра аль-Багдади.

AGM-158 JASSM, кроме ВВС США, находятся в распоряжении Австралии, Польши и Финляндии. Адаптировать финские истребители F/A-18 Hornet для использования этих крылатых ракет удалось в рамках модернизации этих самолетов к стандарту MLU (2010-2016).

Осенью 2022 года ВВС США объявили, что они смогли адаптировать старые F-16 Block 30 под запуск ракет JASSM. Из-за этого, по данным военного портала, с самолетами, которые находятся в строю ВСУ, тоже могут возникнуть технические нюансы.

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