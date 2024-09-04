У Полины Шарендо-Панасюк резко ухудшилось состояние здоровья 5 4.09.2024, 13:17

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Полина Шарендо-Панасюк

Родственники политзаключенной бьют тревогу.

У активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк резко ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщил сайту Charter97.org ее муж Андрей Шарендо:

— Еще из Гомельского СИЗО передали, что Полина просто бьет тревогу, она жалуется на резкие боли в боку живота, которые отдают в спину. Из-за этих болей она не может спокойно сидеть, спать, Полина мучается от этих болей. Насколько я понимаю, должная медицинская помощь ей не оказывается в СИЗО.

Не так давно нам стало известно о тяжелом диагнозе Полины, это хронический панкреатит средней степени тяжести. Я уже проконсультировался с медиками, для рецидивов этой болезни характерны такие боли, это значит, что идет дальнейшее ухудшение ее здоровья.

Это очень тревожные новости, мы просто бьем тревогу и просим всех говорить об этом и сделать все возможное, чтобы Полине была оказана медицинская помощь.

Сегодня должен был приехать к Полине адвокат и узнать о состоянии ее здоровья, но, как оказалось, сегодня ее этапировали из Гомельского СИЗО в Речицкий ИВС. Якобы для проведения следственных действий. Но никакой надобности проводить эти действия с этапированием Полины на самом деле нет. Единственный смысл этих действий — это просто унизить и ослабить человека. Этапирование и нахождение в Речицком ИВС — это очень сложное мероприятие, очень болезненное для Полины.

Хочу добавить, что в прошлом году Полину уже помещали в Речицкий ИВС. Якобы для каких-то следственных действий. Протестуя против условий содержания в изоляторе, она тогда объявляла голодовку, потому что в Речицком ИВС условия содержания намного хуже, чем в штрафном изоляторе колонии. Там отсутствует туалет, нет умывальника, не выдаются матрас и белье, а нары представляют собой металлические пластины как на Окрестина, спать на них просто невозможно. Полине приходится спать на бетонном полу, в камере большая влажность и очень много клопов, которые не дают покоя ни днем, ни ночью.

Фактически такие условия содержания — это просто пытка. Поэтому я прошу все гуманитарные и правозащитные организации сделать все возможное, чтобы Полине оказали необходимую медицинскую помощь, чтобы она была освобождена для прохождения нормального лечения.

Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января 2021 года. Силовики выломали дверь квартиры, провели осмотр, конфисковали ряд вещей, а Полину задержали и в наручниках отвезли в ИВС. Позже ее перевели в СИЗО.

9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии, после чего ей несколько раз добавляли срок.

За эти годы ее несколько раз помещали в ШИЗО, а также на шесть месяцев отправили в ПКТ. Полина находится в полной изоляции. В колонии у активистки «Европейской Беларуси» сильно ухудшилось здоровье.

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