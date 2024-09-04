Гопник Путин понимает только силу 2 Андрей Лошак

4.09.2024, 13:33

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Когда на Западе это поймут?

Запорожье, Полтава, Львов… Убивают уже десятками. Типа жесткая ответочка за Курскую область. Во Львове били в вокзал, но попали по соседним домам, – среди погибших 3 ребенка. В Запорожье ответочка прилетела в небольшую частную гостиницу, где жила семья ее владельцев. 8-летний мальчик и его 38-летняя мама погибли сразу, ее мужа и 12-летнюю дочь вытащили из-под бетонных плит живыми. Оба в реанимации. У девочки – ожоги 40% тела и множественные переломы. Что чувствует отец – страшно представить. Возможно, жалеет о том, что выжил.

Гопники понимают только силу. Пока они чувствуют слабость – они будут давить, унижать, избивать. И чем ты слабее, тем сильнее и чаще они тебя будут п*здить.

Но если звезданешь промеж глаз – сразу зауважают и почтительно отступят. Звезданешь еще раз – начнут скулить и просить прощения. Когда уже на Западе поймут психологию Путина и перестанут «сдерживать» поставки дальнобойного оружия в Украину? Объясните им уже кто-нибудь, что пока гопник не оп*здюлится, он не остановится.

Андрей Лошак, «Фейсбук»

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