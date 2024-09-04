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В женское общежитие в Лоеве заселили спецназ

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  • 4.09.2024, 13:36
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В женское общежитие в Лоеве заселили спецназ

Райцентр находится недалеко от границы с Украиной.

В общежитие Лоевского государственного педагогического колледжа заселили спецназ. Военным, которых направили в райцентр на границе с Украиной в рамках «усиления», отдали один этаж общежития, которое считается женским, пишет «Флагшток».

В колледже учатся преимущественно несовершеннолетние девушки — это учреждение образования готовит учителей начальных классов. Сюда поступают после окончания 9 классов школы.

От имени родителей «Флагшток» позвонил в общежитие, чтобы уточнить, не грозит ли девушкам такое соседство. В администрации неуверенно ответили, что соседством с военными беспокоиться не стоит, а надолго ли они в общежитии и что они там делают, в известность не ставили.

Как пишет портал, в Лоеве, вероятно, находятся бойцы из армейского спецназа ССО ВС Беларуси, переброшенные сюда для усиления границы. Ранее Силы специальных операций неоднократно были замечены в граничащих с Украиной районах.

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