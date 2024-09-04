Полиция Дании задержала Грету Тунберг 4.09.2024, 13:46

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Грета Тунберг

Фото: Simon Dawson/Bloomberg/Getty Images

Она участвовала в пропалестинском митинге.

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг была арестована 4 сентября утром датской полицией в связи с акцией у здания музея Копенгагенского университета в центре Копенгагена.

Об этом свидетельствуют фотографии с места происшествия, пишут Politiken и Ekstra Bladet, передает «Европейская правда».

Полиция Копенгагена сообщила, что были арестованы шесть человек, но не подтвердила, есть ли среди них Грета Тунберг.

Полиция заявила, что шести лицам было предъявлено обвинение в незаконном проникновении на территорию.

«Мы все еще находимся в этом районе, где сейчас спокойно», – заявили в полиции.

В Instagram Тунберг написала ранее утром, что она находится в Университете Копенгагена и что там также присутствует полиция.

Группа «Студенты против оккупации» пишет в пресс-релизе в Instagram, что сегодня утром они заняли здание музея Копенгагенского университета, в котором находится офис ректора.

На видео из Instagram-аккаунта группы видно, в частности, что на окнах изнутри вывесили палестинские флаги.

«Студенты против оккупации» недовольны тем, что, по словам группы, Копенгагенский университет продолжает сотрудничество с израильскими университетами и тем самым «способствует распространению знаний, которые используются для совершения геноцида».

«Мы не уйдем с этого места, пока Копенгагенский университет не прекратит сотрудничество с израильскими университетами», – говорится в пресс-релизе группы.

По данным полиции Копенгагена, сегодня в 7.34 утра поступило сообщение о том, что кто-то заблокировал доступ к зданию Копенгагенского университета.

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