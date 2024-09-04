«Ник и Майк»: Лукашенко подходит к точке невозврата 1 4.09.2024, 13:47

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Если синепалый взбрыкнет и решится на очередной «срок», провокации неизбежны.

Беларусь, захваченная хунтой синепалого, подходит к точке невозврата. Тянуть с «или-или» невозможно, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

С одной стороны, есть попытка играть с западными посредниками и пугать ими Кремль – войсками НАТО под Смоленском. С другой, желание Кремля контролировать транзит.

Если синепалый взбрыкнет и решится на очередной «срок», провокации неизбежны. Результатом провокаций станет полномасштабное втягивание того, что осталось от Беларуси, в войну против Украины. Судьба белорусов и даже экономики страны Кремль не волнует. Вполне устроит и лунный пейзаж.

Альтернативна – под молчаливое согласие Запада уйти в транзит и закончить эпоху синепалого по крайней мере на мирной ноте.

Есть и третий вариант – сделать почти невозможное и совершить кульбит, в результате которого синепалый может выжить, а страна сохранится и вернётся в Европу. Однако, для такой перспективы нужны не хаотичные движения и тайные переговоры с различными ходоками и ездоками.

Время уходит. Интересы Кремля понятны – контроль территории, даже и опустошенной в ноль. Границы западного терпения тоже ясны – железный занавес все равно, где опускать.

Точки давления с западной стороны тоже понятны: контрабанда и личный самолёт. Больше синепалого ничего не интересует.

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