закрыть
4 сентября 2024, среда, 14:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В 12 километрах от границы с Украиной гремят взрывы

  • 4.09.2024, 13:59
  • 3,372
В 12 километрах от границы с Украиной гремят взрывы

Что происходит.

По информации Telegram-канала «Беларускі Гаюн», в Столине отмечается концентрация военной техники ВС РБ. Также в городе замечали военнослужащих Сил специальных операций. Расстояние от города до границы с Украиной составляет около 12 километров.

Концентрация войск связана с проведением в городе 3-4 сентября занятий по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований. Об их проведении сообщали местные новостные ресурсы. 

Местных жителей предупредили, что в рамках занятий возможны взрывы пиротехники, передвижение спецехники и ограничение движения на 5 улицах города.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников
Путин заговорил о мире
Путин заговорил о мире Альфред Кох
Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип