В 12 километрах от границы с Украиной гремят взрывы 4.09.2024, 13:59

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Что происходит.

По информации Telegram-канала «Беларускі Гаюн», в Столине отмечается концентрация военной техники ВС РБ. Также в городе замечали военнослужащих Сил специальных операций. Расстояние от города до границы с Украиной составляет около 12 километров.

Концентрация войск связана с проведением в городе 3-4 сентября занятий по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований. Об их проведении сообщали местные новостные ресурсы.

Местных жителей предупредили, что в рамках занятий возможны взрывы пиротехники, передвижение спецехники и ограничение движения на 5 улицах города.

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