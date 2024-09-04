В белорусской деревне, в которую можно въехать только по пропускам, продают добротный коттедж
- 4.09.2024, 14:13
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Дом подойдет как для сезонного отдыха на природе, так и для постоянного проживания.
Этот дом находится в Брестской области и со всех сторон окружен лесами. Да, непростыми — речь о лесных массивах Беловежской пущи. Попасть в эти заповедные места могут только местные жители по спецпропускам. Получить такой сможет и новый хозяин деревянного коттеджа, выставленного на продажу. Дом подойдет как для сезонного отдыха на природе, так и для постоянного проживания или сдачи в аренду, пишет realt.by.
Жилой дом находится в уникальном месте − на территории Национального заповедника «Беловежская Пуща» − в деревне Подбельские Огородники Каменюкского района. Въехать сюда можно только по пропускам и только жителям этого места. От Минска до деревни − около 340 километров.
Дом был построен из бруса в 2010 году. Площадь постройки насчитывает 272 квадратных метра. Коттедж состоит из двух уровней.
Внутри дом отделан деревом высокого качества, межкомнатные двери тут из массива дуба, полы − паркетная доска из того же массива, установлены кондиционеры.
Постройка полностью обустроена. На фотографиях можно заметить камин для уютных вечеров.
Коттедж отапливается дровами или другим твердым топливом. Все удобства также находятся в доме.
Дом расположен на участке площадью 25 соток, территория усадьбы окружена лесным массивом, в конце участка находится озеро с лебедями. В 300 метрах от дома начинаются охотничьи вольеры, поэтому любители охоты и рыбалки будут довольны, купив этот дом. До пограничного поста (въезда в Беловежскую пущу) на машине − 5 минут.
Рядом с деревней проходит веломаршрут Императорский тракт.
На участке также есть баня и гараж на две машины.
Стоимость дома — 179 тысяч долларов.