The Times рассказала, какой идеей одержим Путин 2 4.09.2024, 14:23

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Над ее реализацией работают российские ученые.

Один из чиновников, приближенный к Путину, поручил ученым разработать средства против старения. Ранее на Западе рассматривали один из жизнеспособных вариантов прекращения войны в Украине — «переждать Путина».

Однако, как сообщает газета The Times, российский правитель одержим идеей вечной жизни.

В октябре 2024 года Путину исполнится 72 года, тогда как средняя продолжительность жизни мужчин в РФ составляет 67 лет. Высшие чиновники в его окружении тоже не молоды. Минздрав оккупантов требует от научно-исследовательских институтов отчеты о разработках в области борьбы с сенсорными и когнитивными расстройствами.

Кроме того, они изучают методы борьбы с клеточным старением, остеопорозом и попытками укрепить иммунную систему.

«Нас попросили срочно отправить все наши разработки, и письмо пришло, скажем так, сегодня, но все нужно было отправить уже вчера», — заявил один из исследователей.

Министерство здравоохранения РФ активно изучает 3D-биопечать — новую технологию, которая может позволить врачам «печатать» ткани и органы.

«Заразил» Путина идеей вечной жизни, по данным британской газеты, его близкий друг, 77-летний Михаил Ковальчук — ведущий член Российской академии наук, возглавляющий Курчатовский институт ядерных исследований.

«Большой босс поставил задачу, и чиновники бросились ее выполнять всеми возможными способами», — заявляет один из анонимных российских исследователей.

Кроме того, по информации The Times, Ковальчук утверждал, что Соединенные Штаты находятся в процессе разработки биологического оружия для поражения исключительно этнических русских. Он же обвинил Америку в создании «подвида людей-служителей», самосознание которых было искусственно ограничено.

Эти конспирологические теории не проходят мимо Путина, по данным газеты.

«Как будто у нас больше некого ставить на ноги, кроме этих идиотов. Мы должны бросить все, даже сейчас, во время войны», - заявил один из исследователей.

Кроме того, существует информация, что, несмотря на доступ к лучшему медицинскому обслуживанию, Путин не стесняется и «народных» методов. К примеру, по данным The Times, он регулярно принимает ванны с экстрактом из крови отрезанных рогов сибирских оленей из-за омолаживающих свойств.

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