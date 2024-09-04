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Министр обороны Эстонии: Нельзя исключать нападение РФ на страну НАТО

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  • 4.09.2024, 14:30
Министр обороны Эстонии: Нельзя исключать нападение РФ на страну НАТО

Альянсу стоит приготовиться.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Россия является угрозой не только для его страны, но и для всего Запада, и ее нападение на одну из стран НАТО нельзя исключать.

Об этом он заявил в интервью «Европейской правде».

Певкур утверждает, что страны должны быть готовы к тому, что Россия может напасть.

«Мы не можем этого исключать, если это правильное слово. Поэтому, конечно, мы должны быть готовы к этому. В конце концов, мы фактически это уже видели», – сказал он, приведя в пример падение обломков беспилотников в Румынии и заход российских ракет на территорию Польши.

По его словам, это не является классическим «нападением на НАТО», ведь целью всех этих атак была Украина, но и страны Альянса должны быть готовы.

«Для меня главное то, что он (Путин) в принципе является угрозой. Россия – это угроза, и не только для Эстонии, но и для всего Запада. А когда есть угроза, то должен быть наш ответ на нее. В поисках этого ответа надо осознавать: единственное, что понимают россияне, – это язык силы», – сказал Певкур.

Именно поэтому, по его словам, в Эстонии наращивают военное производство и увеличили расходы на оборону до более чем трех процентов ВВП.

«Поэтому мы закупаем много боеприпасов. Именно поэтому мы создали новые региональные планы для стран НАТО.

Это – наш ответ на ту угрозу, которую Россия сейчас представляет для Запада», – сказал министр.

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