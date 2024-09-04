В Беларуси решили выдумать новую систему регулирования цен 4.09.2024, 14:36

И заявили о срезанном с торговли «жирке».

В Беларуси опять собираются выработать новую систему регулирования цен. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

«В целом стоит задача на следующий год разработать некий документ, который будет так же обеспечивать справедливое ценообразование в интересах государства и народа. К концу года надо выработать новую систему ценового регулирования, которая позволит обеспечить, возможно, без таких жестких мер соблюдение тех же принципов справедливого ценообразования, как и сегодня. МАРТ активно работает со всеми заинтересованными. Очень непростая задача, но ее необходимо выполнить», — цитирует Богданова БелТА.

Министр также сообщил, что разрабатываются и корректировки в постановление правительства №713 о ценовом регулировании, которым утверждена действующая система. Они будут носить технический характер.

Говоря об эффективности действующей системы, Богданов заявил, что власти «жирок срезали» с производителей и торговли.

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