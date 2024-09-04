Важный штрих к картине 2 Дмитрий Колезев

4.09.2024, 14:43

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Зачем Путин учит сыновей английскому языку.

С интересом прочитал публикацию центра «Досье», связанного с Михаилом Ходорковским, о сыновьях Путина. Хотя, насколько можно понять, основная часть данных получена от единственного источника из числа тех, кто отвечает за организацию быта детей Путина, и проверить всё это сложно, многочисленные подробности и детали вызывают доверие. Авторы статьи утверждают, что проверили многие данные, видели фотографии детей и приводят некоторые дополнительные косвенные подтверждения.

Если статья правдива, то у Путина и Кабаевой двое сыновей — старший Иван и младший Владимир (не переводятся Владимиры Владимировичи Путины). Жизнь их напоминает сочетание жизни наследников императорского престола и сыновей мультимиллиардера: много охраны, няни и гувернеры, жизнь и игры в закрытых резиденциях, на яхтах, частных джетах и бронепоездах. Изоляция и редкое общение с другими детьми. Отличие от настоящих царевичей в том, что те обычно все-таки на виду и воспринимались как наследники престола, а этих Путин прячет как самую страшную тайну.

Наверное, не стоит делать какие-то прогнозы, какими вырастут такие дети, которые очень мало общаются со сверстниками, окружены подобострастной прислугой и привыкли, что на их отца все смотрят как на живого бога. Но, предположу, это должно заметно влиять формирующуюся личность. Хотя это ведь не единственные дети, которые растут в золотой клетке — уж справятся, наверное, как-нибудь.

Что меня удивило, так это то, что учителей для путинских детей ищут буквально по объявлениям в интернете. Причем ищут иностранцев, чтобы дети говорили на других языках. Путин недавно сказал, что «маленькие члены его семьи свободно говорят на китайском». Но, если верить «Досье», детей Путина учат английскому и немецкому. В качестве учителей английского подыскивают педагогов с паспортами ЮАР — видимо, это та редкая страна не из списка «недружественных», где можно найти носителя английского с более или менее классическим произношением. Наверняка все эти учителя проходят строгую проверку. Но вообще, страшно подумать: если уж центр «Досье» нашел эти объявления, то сколько раз их видели оперативники ЦРУ (и сколько их агентов с паспортами ЮАР выразили готовность поучить детей Путина английскому).

Английский и немецкий языки — не единственные факторы влияния западной культуры в семье Путина. Иван Путин, как утверждается, не избежал развращающего воздействия Голливуда и стал поклонником мультфильмов Disney — видимо, к неудовольствию его отца, который не так давно ругал западные мультфильмы.

Из статьи не очень понятно, как лично Владимир Путин относится к сыновьям. Но судя по тому, что он по крайней мере иногда играет со старшим сыном в хоккей, дарит детям игрушки и проводит с ними вечера, да еще и бросает иногда что-то публично о «маленьких членах семьи», отцовская любовь ему не чужда. Это важный штрих к картине, потому что, как мне кажется, человек с детьми и внуками все-таки менее склонен начинать ядерную войну (а ведь в конечном счете многое упирается именно в этот вопрос). А то, что Путин и Кабаева стараются выучить детей европейским языкам, намекает на то, что их война с Западом — далеко не насмерть.

Дмитрий Колезев, Telegram

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